У аеропорту Вінниці розпочалися роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги

Аеропорт може обслуговувати одразу 10 областей і навіть північні регіони Республіки Молдова.

"Вінниця точно отримає сучасний аеродром. Сьогодні в ході робочої поїздки особисто оглянув, як на місці працює підрядна організація. Єдине, що наразі не влаштовує, - це оголошений підрядником термін закінчення робіт аж до кінця 2022 року. Державні органи влади готові зі свого боку зробити все залежне для того, щоб роботи були пришвидшені і повітряні ворота Вінниці відчинились для пасажирів уже до літа", - написав Тимошенко.

Необхідність проведення реконструкції аеропорту обумовлена його моральною та технічною невідповідністю сучасним стандартам. Капітальний ремонт в аеропорту Вінниці проводиться уперше за 40 років.

"Проект передбачає: реконструкцію злітно-посадкової смуги довжиною 2500 м і шириною 45 м, руліжної доріжки шириною 23 м, перону, установку метеообладнання, будівництво аварійно-рятувальної станції та інші роботи", - повідомив подробиці заступника голови ОП.