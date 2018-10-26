В аеропорту Нью-Йорка автоцистерна врізалася у літак з пасажирами

Фото: у літак врізалася автоцистерна (twitter.com/ABC7NY)

На борту знаходилися 172 пасажири і шість членів екіпажу

У нью-йоркському аеропорту Ла-Гуардія автоцистерна врізалася у крило пасажирського літака. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ресурс ABC7.

Співробітники аеропорту повідомили виданню, що інцидент стався о 6:51 (о 13:51 за київським часом). Відзначається, що лайнер авіакомпанії American Airlines повинен був вилетіти в Майамі. Зазначено, що на борту знаходилися 172 пасажири і шість членів екіпажу. Постраждалих у результаті інциденту немає.

Також зазначено, що літак був знятий з експлуатації, а пасажирів пересадили на інший борт. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, в штаті Каліфорнія (США) біля міста Агура-Хіллз на автостраді 101 зазнав аварії і загорівся раритетний літак. Зазначалося, що крила літака були пофарбовані в кольори і мали маркування німецьких повітряних сил Люфтваффе Другої світової війни.

У Департаменті пожежної охорони округу Лос-Анджелес повідомляли, що пілот літака після аварії покинув його і "пішов". Також рятувальники відзначили дії пілота, який спробував не врізатися у машини, які їхали по дорозі.

Як писало РБК-Україна раніше, в середині жовтня біля острова Лонг-Айленд на півдні штату Нью-Йорк зазнав аварії, упавши в Атлантичний океан, невеликий приватний літак з трьома людьми на борту. Зазначалося, що рятувальники на той момент змогли знайти тільки тіло чоловіка-пілота, тіла ще двох загиблих пасажирів, чоловіка і жінки, перебували в районі уламків на глибині близько 18 м.