В аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського літака, - ЗМІ

За даними Bild, підозрілий предмет перебував у безпосередній близькості від українського вантажного літака Ан-124.

За даними медіакомпаній NDR і WDR, а також газети SZ, знайдений об'єкт, ймовірно, був модифікованим дроном. Як повідомили в поліції, до дрона була прикріплена "невідома маса", яка, можливо, є вибуховою речовиною з детонатором усередині.

Після виявлення знахідки сапери мали провести контрольований підрив дрона за допомогою робота. Поліція не відкидає версію диверсії, зараз ведеться розшук оператора безпілотника, а південна злітна смуга аеропорту залишається закритою.

Через нічний інцидент декілька літаків були перенаправлені в інші аеропорти.