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В аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського літака, - ЗМІ

12:40 05.08.2026 Ср
1 хв
Аеропорт закривали через невідомий предмет біля вантажного літака Ан-124
aimg Тетяна Степанова
Фото: в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського літака (Getty Images)

У ніч на 5 серпня аеропорт у німецькому Лейпцигу зупиняв роботу після того, як біля злітної смуги виявили підозрілий предмет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними Bild, підозрілий предмет перебував у безпосередній близькості від українського вантажного літака Ан-124.

За даними медіакомпаній NDR і WDR, а також газети SZ, знайдений об'єкт, ймовірно, був модифікованим дроном. Як повідомили в поліції, до дрона була прикріплена "невідома маса", яка, можливо, є вибуховою речовиною з детонатором усередині.

Після виявлення знахідки сапери мали провести контрольований підрив дрона за допомогою робота. Поліція не відкидає версію диверсії, зараз ведеться розшук оператора безпілотника, а південна злітна смуга аеропорту залишається закритою.

Через нічний інцидент декілька літаків були перенаправлені в інші аеропорти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на узбережжі Туреччини виявили пошкоджений дрон з маркуванням "Ы". Під час огляду всередині знайшли вибухівку.

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ЛейпцигАеропортДрони