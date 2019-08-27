В аэропорту Киева задержали Богатыреву

В аэропорту Киева задержали министра здравоохранения Украины времен Виктора Януковича Раису Богатыреву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал "Схеми: корупція в деталях".

Сообщается, что Богатырева была задержана сотрудниками Государственной пограничной службы, которые передали ее Национальной полиции. Отметим, по состоянию на сегодня, бывшая чиновница числится в поисковой базе МВД Украины, а суд заочно вынес решение о ее содержании под стражей.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Голосеевский суд Киева обязал прокуратуру Киева закрыть уголовное производства против бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. В частности, как отмечается в решении суда, прокуратура должна закрыть уголовное производство "в кратчайший срок", так как по делу истек срок досудебного расследования и дальнейшие следственные действия невозможны.

Дело против Богатыревой было открыто 19 июня 2014 года, ее обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов.