ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В аэропорту "Киев" у пяти человек выявили поддельные COVID-сертификаты

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 ноября 2021 15:06
В аэропорту "Киев" у пяти человек выявили поддельные COVID-сертификаты Фото: в аэропорту "Киев" у пяти человек выявили поддельные COVID-сертификаты (Виталий Носач, РБК-Украины)
Автор: Валерия Полищук

На территории аэропорта "Киев" у пяти человек обнаружили поддельные COVID-сертификаты. Им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"С помощью фальшивой медицинской документации правонарушители пытались избежать обязательной самоизоляции, однако во время проверки их остановили сотрудники пограничной службы. Теперь за совершенное им грозит до двух лет ограничение свободы", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в аэропорту "Киев" у пяти человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки, а именно - при сканировании QR-кода информация о вакцинировании граждан не отображалась.

Полицейские выяснили, что справки, которые предъявили пограничникам, нарушителям на самом деле медицинскими учреждениями не выдавались.

Фигуранты - ранее не судимые жители столицы и Киевской области, 1967, 1986, 1990, 1991 и 2000 годов рождения.

Им сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

В аэропорту &quot;Киев&quot; у пяти человек выявили поддельные COVID-сертификаты

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Коронавирус
NEWS
Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
DAILY
Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше