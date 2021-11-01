В аэропорту "Киев" у пяти человек выявили поддельные COVID-сертификаты

На территории аэропорта "Киев" у пяти человек обнаружили поддельные COVID-сертификаты. Им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева .

"С помощью фальшивой медицинской документации правонарушители пытались избежать обязательной самоизоляции, однако во время проверки их остановили сотрудники пограничной службы. Теперь за совершенное им грозит до двух лет ограничение свободы", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в аэропорту "Киев" у пяти человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки, а именно - при сканировании QR-кода информация о вакцинировании граждан не отображалась.

Полицейские выяснили, что справки, которые предъявили пограничникам, нарушителям на самом деле медицинскими учреждениями не выдавались.

Фигуранты - ранее не судимые жители столицы и Киевской области, 1967, 1986, 1990, 1991 и 2000 годов рождения.

Им сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.