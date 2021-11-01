В аеропорту "Київ" у п'яти осіб виявили підроблені COVID-сертифікати

На території аеропорту "Київ" у п'яти осіб виявили підроблені COVID-сертифікати. Їм повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва .

"За допомогою фальшивої медичної документації правопорушники намагалися уникнути обов'язкової самоізоляції, однак під час перевірки їх зупинили співробітники прикордонної служби. Тепер за скоєне їм загрожує до двох років обмеження волі", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, в аеропорту "Київ" у п'яти осіб були виявлені документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки, а саме - при скануванні QR-коду інформація про вакцинацію громадян не відображалася.

Поліцейські з'ясували, що довідки, які пред'явили прикордонникам, порушникам насправді медичними закладами не видавалися.

Фігуранти - раніше не судимі жителі столиці та Київської області, 1967, 1986, 1990, 1991 і 2000 років народження.

Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.