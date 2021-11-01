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В аеропорту "Київ" у п'яти осіб виявили підроблені COVID-сертифікати

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Києва, Понеділок 01 листопада 2021 15:06
В аеропорту "Київ" у п'яти осіб виявили підроблені COVID-сертифікати Фото: в аеропорту "Київ" у п'яти осіб виявили підроблені COVID-сертифікати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На території аеропорту "Київ" у п'яти осіб виявили підроблені COVID-сертифікати. Їм повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"За допомогою фальшивої медичної документації правопорушники намагалися уникнути обов'язкової самоізоляції, однак під час перевірки їх зупинили співробітники прикордонної служби. Тепер за скоєне їм загрожує до двох років обмеження волі", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, в аеропорту "Київ" у п'яти осіб були виявлені документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки, а саме - при скануванні QR-коду інформація про вакцинацію громадян не відображалася.

Поліцейські з'ясували, що довідки, які пред'явили прикордонникам, порушникам насправді медичними закладами не видавалися.

Фігуранти - раніше не судимі жителі столиці та Київської області, 1967, 1986, 1990, 1991 і 2000 років народження.

Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

В аеропорту &quot;Київ&quot; у п'яти осіб виявили підроблені COVID-сертифікати

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