В аэропорту Кабула эвакуации ждут 6 тысяч человек, их вывезут в ближайшее время, - Госдеп

В аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, которые вскоре будут эвакуированы. С ними американские дипломаты провели все необходимые процедуры для вылета из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса .

Он напомнил, что с 14 августа США эвакуировали из Афганистана. "В аэропорту (Кабула - ред.) находятся 6 тысяч человек, с которыми наши консульские работники провели все необходимые процедуры, и они скоро сядут на борт самолета", - сказал Прайс.

По его словам, США в курсе о ситуации вокруг аэропорта и Госдепартамент сотрудничает с Пентагоном, чтобы обеспечить желающим покинуть Афганистан безопасный доступ на территорию воздушной гавани.