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В аэропорту Херсона началась реконструкция по программе Зеленского

Автор: Наталия Гурковская

В Херсонском аэропорту началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Бригады уже начали фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, демонтаж плит и земляные работы. Сейчас полеты в аэропорту приостановлены. Завершить работы планируют до конца текущего года.

"Проект предусматривает прокладку нового слоя асфальтобетона с 9 до 12 см по всей площади (2000 м) и на участке с бетонными плитами (500 м). Это позволит принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900 и Airbus 321 до 10-12 раз в день", - говорится в сообщении ОГА.

Для реализации проекта подрядная организация разработала специальный состав асфальтобетонной смеси. Он обеспечит новому покрытию повышенную устойчивость к деформациям.

На объекте работают 100 работников и 80 единиц спецтехники.

Из государственного бюджета планируется выделить 320 млн грн. Софинансирование из областного бюджета составляет 4,6 млн грн, которые уже пошли на разработку проектно-сметной документации.

Международный аэропорт "Херсон" открыли в 1979 году. Ожидается, что после реконструкции пассажиропоток увеличится до 500 тыс. пассажиров в год.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал программу развития региональных аэропортов в рамках "Большой стройки". Всего планируют модернизировать аэропорты в 16 городах Украины.

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Большая стройка