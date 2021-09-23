В аеропорту Херсона почалася реконструкція за програмою Зеленського

Бригади вже розпочали фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття, демонтаж плит та земляні роботи. Наразі польоти в аеропорту призупинено. Завершити роботи планують до кінця року.

"Проєкт передбачає прокладення нового шару асфальтобетону від 9 до 12 см по всій площі (2000 м) та на ділянці з бетонних плит (500 м). Це дозволить приймати літаки Boeing 737 – 800, 900 та Airbus 321 до 10-12 разів на день", - йдеться у повідомленні ОДА.

Для реалізації проєкту підрядна організація розробила спеціальний склад асфальтобетонної суміші. Він забезпечить новому покриттю підвищену стійкість до деформацій.

На об’єкті працюють 100 працівників та 80 одиниць спецтехніки.

З державного бюджету планують виділити 320 млн грн. Співфінансування з обласного бюджету становить 4,6 млн грн, які вже пішли на розробку проєктно-кошторисної документації.

Міжнародний аеропорт "Херсон" відкрили у 1979 році. Очікується, що після реконструкції пасажиропотік збільшиться до 500 тис. пасажирів на рік.