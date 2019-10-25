В аэропорту Харькова задержали заместителя мэра Днепра

Фото: Михаил Лысенко (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Задержанным оказался Михаил Лысенко

В пятницу, 25 октября, в аэропорту Харькова пограничники задержали Михаила Лысенко - заместителя мэра Днепра Бориса Филатова. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщило в Facebook Восточное региональное управление Госпогранслужбы, сегодня в аэропорту Харькова задержали украинского гражданина, 1977 года рождения, который находился в розыске.

Отмечается, что задержанный прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Во время проверки документов пограничники обнаружили, что гражданин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 и ст. 366 УК Украины.

По данным "Информатора", речь идет о заместителе мэра Днепра Лысенко, которого прокуратура подозревает в хищении бюджетных средств во время ремонта Нового моста. Лысенко длительное время находился за пределами страны.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура объявила в розыск заместителя Днепровского городского головы Михаила Лысенко. Вместе с Лысенко в розыск были объявлены начальники управления городского совета и лица, осуществлявшие технический надзор. Чиновников подозревают в присвоении почти 30 млн грн. бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.

Также РБК-Украина писало, что чиновникам Днепровского городского совета и предприятия-подрядчика, которые занимались ремонтом Нового моста, сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств.