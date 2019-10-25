В аеропорту Харкова затримали заступника мера Дніпра

Фото: Михайло Лисенко (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Затриманим виявився Михайло Лисенко

У п'ятницю, 25 жовтня, в аеропорту Харкова прикордонники затримали Михайла Лисенка - заступника мера Дніпра Бориса Філатова. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як повідомило у Facebook Східне регіональне управління Держприкордонслужби, сьогодні в аеропорту Харкова було затримано українського громадянина, 1977 року народження, який перебував у розшуку.

Зазначається, що затриманий прибув в Україну рейсом зі Стамбула. Під час перевірки документів прикордонники виявили, що громадянин підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст. 191 та ст. 366 КК України.

За даними "Інформатора", мова йде про заступника мера Дніпра Лисенка, якого прокуратура підозрює у розкраданні бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту. Лисенко тривалий час перебував за межами країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура оголосила у розшук заступника Дніпровського міського голови Михайла Лисенка. Разом з Лисенком у розшук було оголошено начальників управління міської ради та особу, які здійснювала технічний нагляд. Чиновників підозрюють у привласненні майже 30 млн грн. бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі.

Також РБК-Україна писало, що чиновникам Дніпровської міської ради та підприємства-підрядника, які займалися ремонтом Нового мосту, повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів.