В аеропорту Брюсселя скасували 150 рейсів через страйк

Ілюстративне фото (Brussels Airlines)

Через страйк було скасовано 150 з 550 рейсів

У неділю, 28 жовтня, в аеропорту Брюсселя через страйк вантажників компанії-оператора багажу Aviapartner скасували 150 рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.

Як повідомляється, загалом починаючи з четверга, відколи триває страйк працівників Aviapartner, в аеропорту Брюсселя скасували 530 рейсів. При цьому багато пасажирів були змушені провести ніч в аеропорту. У неділю, 28 жовтня, через страйк були скасовані 150 з 550 рейсів.

Страйк співробітників компанії, яка відповідає за вантаження і вивантаження багажу, зачепив рейси авіакомпаній Aer lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Serbia, Air Transat, ANA — All Nippon Airways, BMI Regional, British Airways, CSA Czech Airlines, EasyJet, El Al, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt, Iberia, KLM, Ryanair, SAS, TUI fly, Tunisair, Turkish Airlines та інших.

Зазначається, що страйкарі вимагають поліпшення умов праці та збільшення фінансових компенсацій, також вони не задоволені тим, що у них немає точного графіка перерв на обід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Wizz Air запускає новий рейс з Києва до Відня (Австрія). Рейси Відень-Київ та Київ-Відень будуть здійснювати авіалайнери типу Airbus A320.