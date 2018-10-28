ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В аеропорту Брюсселя скасували 150 рейсів через страйк

Новини » Суспільство    28.10.2018 - 16:38
Ілюстративне фото (Brussels Airlines)
Ілюстративне фото (Brussels Airlines)

Через страйк було скасовано 150 з 550 рейсів

У неділю, 28 жовтня, в аеропорту Брюсселя через страйк вантажників компанії-оператора багажу Aviapartner скасували 150 рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.

Як повідомляється, загалом починаючи з четверга, відколи триває страйк працівників Aviapartner, в аеропорту Брюсселя скасували 530 рейсів. При цьому багато пасажирів були змушені провести ніч в аеропорту. У неділю, 28 жовтня, через страйк були скасовані 150 з 550 рейсів.

Страйк співробітників компанії, яка відповідає за вантаження і вивантаження багажу, зачепив рейси авіакомпаній Aer lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Serbia, Air Transat, ANA — All Nippon Airways, BMI Regional, British Airways, CSA Czech Airlines, EasyJet, El Al, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt, Iberia, KLM, Ryanair, SAS, TUI fly, Tunisair, Turkish Airlines та інших.

Зазначається, що страйкарі вимагають поліпшення умов праці та збільшення фінансових компенсацій, також вони не задоволені тим, що у них немає точного графіка перерв на обід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Wizz Air запускає новий рейс з Києва до Відня (Австрія). Рейси Відень-Київ та Київ-Відень будуть здійснювати авіалайнери типу Airbus A320.

Російська авіакомпанія пояснила появу на сайті квитків на прямі рейси до Криму з ЄС З Харкова запускають прямі авіарейси в Рим і Мілан
Новини України Брюссельрейсыавиасообщение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся