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В аэропорту "Борисполь" поймали армян с поддельными украинскими паспортами

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Киевская область, Понедельник 29 ноября 2021 11:27
В аэропорту "Борисполь" поймали армян с поддельными украинскими паспортами Фото: в аэропорту "Борисполь" задержали пассажиров с фейковыми паспортами (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иванна Шовкун

В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали пятерых армян. У них обнаружили поддельные загранпаспорта граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничники проверяли пассажиров рейса Киев-Барселона. В это время у пятерых граждан Армении они заметили поддельные паспорта. В фейковых документах были замененны страницы с учредительными данными.

Так, незаконно пересечь границу Украины по поддельным украинским паспортам пытались трое взрослых и двое детей.

Установлено, что армяне пересекали границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении и прошли на рейс Киев-Тбилиси. Далее они выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с поддельными документами.

Нарушители признались, что купили фейковые паспотра в Украине у неизвестного. Документы обошлись им в 10 тысяч долларов.

Граждан Армении привлекли к административной ответственности и запретили въезд в Украину на три года.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили схему по продаже фальшивых удостоверений сотрудников миссии ОБСЕ в Украине. Мошенники задержаны, им сообщили о подозрении.

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