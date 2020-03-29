В аэропорту "Борисполь" эвакуированные из Вьетнама украинцы пытались сбежать из-под обсервации, которая планировалась из-за коронавируса, и, выламывая двери, бежали из аэропорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Виталия Глаголы в Facebook.

"Ситуация следующая. Киев, аэропорт "Борисполь", рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает. Видео от моего пидписчика - водителя, который встречал прибывших в аэропорту", - написал он.

Отметим, на онлайн-табло аэропорта информации о рейсе из Вьетнама нет. Вместе с тем, в пресс-службе аэропорта в комментарии РБК-Украина подтвердили, что такой рейс сегодня был.

"Да, сегодня прибыл самолет из Вьетнама. Мы ожидали этот рейс, он прибыл. В этом отношении мы только встречаем, по обсервации, это решает Минздрав...В 14:30 в аэропорт "Борисполь" прибыл рейс из Хошемина. Прилетело 238 граждан Украина", - сообщили в пресс-службе.

"Точно видела на странице в фейсбуке посольства Вьетнама информацию о том, что они должны пройти обсервацию", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Позже в комментарии РБК-Украина спикер полиции Киевской области Виталина Грохольская объяснила, что граждане Украины, которые прилетели из Вьетнама отказались от организации их перевозки к местам обсервации.

"Прибыли граждане Украины из Вьетнама. Их планировали вывезти всех вместе - организованно, на автобусах. Однако, эти люди отказались, ведь многих из них встречали родственники. Они своим ходом выехали из аэропорта. Информации о том, что они отказались от обсервации нет. Они все подписали соответствующие документы о самоизоляции и уехали своим ходом из "Борисполя", - заявила Грохольская.

По ее словам, полиция не составила ни одного админпротокола и не задержала ни одного гражданина.

"Возможно какие-то моменты недопонимания были, но грубого нарушения правопорядка нами не зафиксировано. Никто не задержан", - добавила она.

Представитель полиции объяснила, что все люди с родственниками поехали к себе домой и не будут проходить обсервацию ни в каких отдельных помещениях.

"Оснований для того, чтобы их отдельно в обсервации держать нет. Люди подписывают документ о самоизоляции и обязуются ее придерживаться", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в связи с коронавирусом с 12 марта и до 24 апреля введен карантин. Кроме того, с 27 марта Украина полностью закрыла свои границы как для иностранцев, так и для украинцев, которые не успели вернуться в страну из-за рубежа.

Отметим, по состоянию на утро 29 марта коронавирус в Украине зафиксирован уже у 418 человек, из них девять летальных случаев и пять человек уже выздоровели.