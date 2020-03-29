У аеропорту "Бориспіль" евакуйовані з В'єтнаму українці намагалися втекти з-під обсервації, яка планувалася через коронавірус, та, виламуючи двері, тікали з аеропорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Віталія Глаголи у Facebook.

"Ситуація наступна. Київ, аеропорт "Бориспіль", рейс із В‘єтнаму щойно прилетів. Українці, які прилетіли в країну відмовляються від обсервації і вириваються із аеропорту. Щойно. Приїхала поліція і Нацгвардія, але не сильно допомагає. Відео від мого підписника-водія, який зустрічав прибулих в аеропорту", - написав він.

Зазначимо, на онлайн-табло аеропорту інформації про рейс з В‘єтнаму немає. Разом з тим, у прес-службі аеропорту у коментарі РБК-Україна підтвердили, що такий рейс сьогодні був.

"Так, сьогодні прибув літак з Вєтнаму. Ми очікували на цей рейс, він прибув. Щодо цього, ми лише зустрічаємо, щодо обсервації, це вирішує МОЗ...О14:30 в аеропорт "Бориспіль" прибув рейс з Хошеміну. Прилетіло 238 громадян України", - повідомили у прес-службі.

"Точно бачила на сторінці фейсбуку посольства В'єтнаму інформацію про те, що вони мають пройти обсервацію", - додали у прес-службі аеропорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні у зв'язку з коронавірусом з 12 березня і до 24 квітня введено карантин. Крім того, з 27 березня Україна повністю закрила свої кордони як для іноземців, так і для українців, які не встигли повернутися в країну з-за кордону.

Відзначимо, станом на ранок 29 березня коронавірус в Україні зафіксовано вже у 418 осіб, з них дев'ять летальних випадків і п'ять осіб вже одужали.