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В аэропорту "Борисполь" еще у 10 пассажиров обнаружили поддельные COVID-сертификаты

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Борисполь, Суббота 30 октября 2021 12:17
В аэропорту "Борисполь" еще у 10 пассажиров обнаружили поддельные COVID-сертификаты Фото: в аэропорту "Борисполь" у 10 пассажиров обнаружили поддельные COVID-сертификаты
Автор: Мария Кучерявец

В международном аэропорту "Борисполь" обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки у 10 человек. Фейковые документы нашли у иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"29 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 10 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Все они прилетели в Украину из других государств", - говорится в сообщении.

Указано, что правоохранители уже открыли уголовные производства по ст. 358 УКУ относительно подделки, а также использования поддельных документов.

"По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - добавляют в сообщении.

Напомним, 28 октября, в аэропорту "Борисполь" у 11 человек обнаружили сертификаты вакцинации с признаками подделки.

Кроме того, 25 октября в аэропорту поддельные сертификаты о вакцинации обнаружили у восьми человек.

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Борисполь сертификат вакцинации
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