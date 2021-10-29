В "Борисполе" COVID-сертификаты с признаками подделки обнаружили у 11 человек
Фото: В "Борисполе" COVID-сертификаты с признаками подделки обнаружили у 11 человек (Ольга Маджумдар, РБК-Украина)
За минувшие сутки, 28 октября, в международном аэропорту "Борисполь" у 11 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки. Все они прилетели в Украину из других стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.
По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Напомним, 25 октября в "Борисполе" поддельные сертификаты о вакцинации выявили у восьми человек.
Кроме того, за минувшую неделю в Украине открыли более 80 дел за подделку COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестирования.