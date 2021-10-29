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В "Борисполе" COVID-сертификаты с признаками подделки обнаружили у 11 человек

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Киевская область, Пятница 29 октября 2021 14:35
В "Борисполе" COVID-сертификаты с признаками подделки обнаружили у 11 человек Фото: В "Борисполе" COVID-сертификаты с признаками подделки обнаружили у 11 человек (Ольга Маджумдар, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки, 28 октября, в международном аэропорту "Борисполь" у 11 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки. Все они прилетели в Украину из других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, 25 октября в "Борисполе" поддельные сертификаты о вакцинации выявили у восьми человек.

Кроме того, за минувшую неделю в Украине открыли более 80 дел за подделку COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестирования.

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