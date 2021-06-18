В аэропорту "Борисполь" блокировали нелегальный вывоз авиационного оборудования
Правоохранители пресекли противоправную деятельность руководителей одного из украинских частных авиакомпаний. Чиновники пытались переправить военное авиационное оборудование в одну из стран Африки.
Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
"В столичном аэропорту на самолете АН-12 обнаружили 400 кг авиационных воздушных винтов с маркировкой. Воздушное судно следовало по маршруту "Белая Церковь - Борисполь - Гардая (Алжир) - Абуджа (Нигерия)",- говорится в сообщении
Известно, что при таможенном оформлении груза должностные лица компании подали официальные документы с ложными сведениями относительно сферы использования авиационных агрегатов.
При этом, предусмотренные действующим законодательством документы для экспорта товаров указанной категории отсутствовали.
Сейчас товары военного назначения изъяты.
После экспертизы будет приниматься решение о регистрации уголовного производства по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) УК.
Фото: правоохранители совместно с пограничниками проводят обыски на самолете (dpsu.gov.ua)