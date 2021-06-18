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В аэропорту "Борисполь" блокировали нелегальный вывоз авиационного оборудования

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Борисполь, Пятница 18 июня 2021 16:22
В аэропорту "Борисполь" блокировали нелегальный вывоз авиационного оборудования Фото: в аэропорту "Борисполь" блокировали нелегальный вывоз авиационного оборудования (dpsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители пресекли противоправную деятельность руководителей одного из украинских частных авиакомпаний. Чиновники пытались переправить военное авиационное оборудование в одну из стран Африки.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

"В столичном аэропорту на самолете АН-12 обнаружили 400 кг авиационных воздушных винтов с маркировкой. Воздушное судно следовало по маршруту "Белая Церковь - Борисполь - Гардая (Алжир) - Абуджа (Нигерия)",- говорится в сообщении

Известно, что при таможенном оформлении груза должностные лица компании подали официальные документы с ложными сведениями относительно сферы использования авиационных агрегатов.

При этом, предусмотренные действующим законодательством документы для экспорта товаров указанной категории отсутствовали.

Сейчас товары военного назначения изъяты.

После экспертизы будет приниматься решение о регистрации уголовного производства по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) УК.

Фото: правоохранители совместно с пограничниками проводят обыски на самолете (dpsu.gov.ua)

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