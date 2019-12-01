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В аэропорту Берлина застряли 49 украинцев

Новости » Общество     01.12.2019 - 19:31
В аэропорту Берлина застряли 49 украинцев
Фото: аэропорт в Берлине (facebook.com/UkrBotschaftBerlin/)

Украинцы не смогли вылететь домой из-за очередей на паспортном контроле

Из-за больших очередей на паспортном контроле 49 граждан Украины не смогли вылететь из берлинского аэропорта "Шьонефельд" по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" Wizzair. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Берлине.

Сообщается, что 1 декабря за больших очередей на паспортном контроле в берлинском аэропорту 49 граждан Украины не успели на свои рейсы.

Украинцам бесплатно оформили новые билеты. Уже завтра все граждане смогут улететь по маршруту.

"Вопрос в пользу украинских граждан удалось оперативно решить благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября в аэропорту Рим-Фьюмичино в Италии застряли более ста пассажиров из Украины, которые не могли вылететь из итальянской столицы больше суток. Часть украинцев с маленькими детьми вылетели в Варшаву, но вынуждены добираться до конечной точки за свой счет. Авиакомпания перенесла вылет на трое суток без предоставления жилья для пассажиров.

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