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В аеропорту Берліна застрягли 49 українців

Новини » Суспільство     01.12.2019 - 19:31
В аеропорту Берліна застрягли 49 українців
Фото: аеропорт в Берліні (facebook.com/UkrBotschaftBerlin/)

Українці не змогли вилетіти додому через черги на паспортному контролі

Через великі черги на паспортному контролі 49 громадян України не змогли вилетіти з берлінського аеропорту "Шьонефельд" за маршрутами "Берлін-Київ" авіакомпанії Raynair і "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" Wizzair. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Берліні.

Повідомляється, що 1 грудня через великі черги на паспортному контролі в берлінському аеропорту 49 громадян України не встигли на свої рейси.

Українцям безкоштовно оформили нові квитки. Вже завтра всі громадяни зможуть полетіти за маршрутом.

"Питання на користь українських громадян вдалося оперативно вирішити завдяки злагодженим діям співробітників консульського відділу посольства України в ФРН з поліцією і співробітниками аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада в аеропорту Рим-Ф'юмічіно до Італії застрягли більше ста пасажирів з України, які не могли вилетіти з італійської столиці більше доби. Частина українців з маленькими дітьми вилетіли до Варшави, але змушені добиратися до кінцевої точки за свій рахунок. Авіакомпанія перенесла виліт на три доби без надання житла для пасажирів.

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