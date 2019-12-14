В аэропорту Амстердама во время протестов задержали экоактивистов

В Амстердаме в торговом центре, который находится в аэропорту “Схипхол”, во время климатических протестов задержали митингующих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Как сообщается, активисты из Greenpeace и Extinction Rebellion провели акцию протеста.

"Несколько сотен людей с Greenpeace и Extinction Rebellion сегодня провели акцию протеста в торговом центре. Днем правоохранители задержали участников акции. Количество задержанных неизвестно", - говорится в сообщении.

Десятки активистов отказались покинуть здание торгового центра, и их задержали.

Отмечается, что впоследствии было дано разрешение на проведение акции на улице.

По словам митингующих, аэропорт остается большим загрязнителем в условиях климатического кризиса. И несмотря на это его территория увеличивается, загрязнение становится еще больше.