В аеропорту Амстердама під час протестів затримали екоактивістів

В Амстердамі у торговому центрі, який знаходиться в аеропорту “Схіпхол”, під час кліматичних протестів затримали мітингувальників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Як повідомляється, активісти з Greenpeace та Extinction Rebellion провели акцію протесту.

"Кілька сотень людей з Greenpeace та Extinction Rebellion сьогодні провели акцію протесту в торговому центрі. Вдень правоохоронці затримали учасників акції. Кількість затриманих невідома", - йдеться у повідомленні.

Десятки активістів відмовилися покинути будівлю торговельного центру, і їх затримали.

Зазначається, що згодом було надано дозвіл на проведення акції на вулиці.

За словами мітингарів, аеропорт залишається великим забруднювачем в умовах кліматичної кризи. І попри це його територія збільшується, забруднення стає ще більше.