Из аэропортов Украины стартовали 22 новых рейса

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Из них больше всего рейсов будет осуществлять лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 со Львова

Из аэропортов Украины стартовали 22 новые рейсы, из них больше всего рейсов будет осуществлять лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 со Львова. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.

Порошенко сообщил, что из украинских аэропортов стартовали 22 новые рейсы.

"Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам. Безвизовые действует, а Европа становится все ближе и доступнее", - написал Порошенко.

Кроме того, по словам главы украинского государства, новые рейсы откроют авиакомпании Wizz Air, Tarom та Atlasglobal.

Напомним, 30 октября Ryanair начал полеты со Львова.

Лоукостер Ryanair помимо рейса Киев-Берлин осенью запустит еще 11 направлений из "Международного аэропорта "Борисполь". Всего Ryanair планирует обеспечить 38 недельных рейсов из/в Киев и перевезти 635 тыс. пассажиров в год.