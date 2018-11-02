ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Из аэропортов Украины стартовали 22 новых рейса

Новости » Транспорт    02.11.2018 - 09:17
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Из них больше всего рейсов будет осуществлять лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 со Львова

Из аэропортов Украины стартовали 22 новые рейсы, из них больше всего рейсов будет осуществлять лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 со Львова. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.

Порошенко сообщил, что из украинских аэропортов стартовали 22 новые рейсы.

"Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам. Безвизовые действует, а Европа становится все ближе и доступнее", - написал Порошенко.

Из аэропортов Украины стартовали 22 новых рейса

Кроме того, по словам главы украинского государства, новые рейсы откроют авиакомпании Wizz Air, Tarom та Atlasglobal.

Напомним, 30 октября Ryanair начал полеты со Львова.

Лоукостер Ryanair помимо рейса Киев-Берлин осенью запустит еще 11 направлений из "Международного аэропорта "Борисполь". Всего Ryanair планирует обеспечить 38 недельных рейсов из/в Киев и перевезти 635 тыс. пассажиров в год.

Порошенко призвал немецких инвесторов внимательнее присмотреться к украинской экономике
Новости Украины RyanairWizz AirПорошенко ПетрУкраинаавиасообщение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь