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В аеропортах Німеччини стався масштабний збій

Фото: в аеропортах Німеччини стався масштабний збій (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У аеропортах по всій Німеччині стався масштабний збій у п'ятницю, 3 січня. Перестала працювати комп'ютерна система поліції для перевірки пасажирів на в'їзді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Представник поліції в аеропорту Франкфурта підтвердив Bild, що стався масштабний збій.

"Нашим колегам доводиться виконувати багато речей вручну, які раніше робила система. На даний момент ми все ще виправляємо", - сказав він.

Причини збою поки що невідомі.

Також німецькі ЗМІ повідомлять про довгі черги в зоні безпеки аеропорту Дюссельдорфа. Деякі пасажири чекали по дві години.

В аеропорту зазначили, що наразі неможливо потрапити до Німеччини з країн, які не входять до Шенгенської зони.

Нагадаємо, у липні 2024 року по всьому світу спостерігався глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Через що виникли проблеми у роботі банків, аеропортів, "лягла" Лондонська біржа і не тільки.

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Аеропорт