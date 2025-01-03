В аэропортах Германии произошел масштабный сбой

Представитель полиции в аэропорту Франкфурта подтвердил Bild, что произошел масштабный сбой.

"Нашим коллегам приходится выполнять многие вещи вручную, которые раньше делала система. На данный момент мы все еще исправляем", - сказал он.

Причины сбоя пока неизвестны.

Также немецкие СМИ сообщат о длинных очередях в зоне безопасности аэропорта Дюссельдорфа. Некоторые пассажиры ждали по два часа.

В аэропорту отметили, что сейчас невозможно попасть в Германию из стран, которые не входят в Шенгенскую зону.