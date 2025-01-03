В аэропортах Германии произошел масштабный сбой

В аэропортах по всей Германии произошел масштабный сбой в пятницу, 3 января. Перестала работать компьютерная система полиции для проверки пассажиров на въезде
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Представитель полиции в аэропорту Франкфурта подтвердил Bild, что произошел масштабный сбой.
"Нашим коллегам приходится выполнять многие вещи вручную, которые раньше делала система. На данный момент мы все еще исправляем", - сказал он.
Причины сбоя пока неизвестны.
Также немецкие СМИ сообщат о длинных очередях в зоне безопасности аэропорта Дюссельдорфа. Некоторые пассажиры ждали по два часа.
В аэропорту отметили, что сейчас невозможно попасть в Германию из стран, которые не входят в Шенгенскую зону.
Напомним, в июле 2024 года по всему миру наблюдался глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Из-за чего возникли проблемы в работе банков, аэропортов, "легла" Лондонская биржа и не только.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.