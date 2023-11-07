В аеропортах Бразилії розгорнуть тисячі військових: в чому причина

Ситуація в Бразилії

Видання зазначає, що останніми місяцями "озброєні до зубів" банди активізували свої зусилля. Так, наприкінці минулого місяця угрупування, відоме як "

А початку жовтня трьох лікарів було застрелено біля п’ятизіркового пляжного готелю - пізніше виявилось, що його нібито сплутали з кримінальним авторитетом з іншої банди.

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