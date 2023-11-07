UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В аеропортах Бразилії розгорнуть тисячі військових: в чому причина

Фото: в аеропортах Бразилії розмістять тисячі військових (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва оголосив про проведення військової операції, направленої проти банд наркоторговців. В аеропортах Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу та вздовж західного кордону Бразилії в рамках цих зусиль розмістять тисячі військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Ситуація в Бразилії

Видання зазначає, що останніми місяцями "озброєні до зубів" банди активізували свої зусилля. Так, наприкінці минулого місяця угрупування, відоме як "

А початку жовтня трьох лікарів було застрелено біля п’ятизіркового пляжного готелю - пізніше виявилось, що його нібито сплутали з кримінальним авторитетом з іншої банди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бразилия