В аеропортах Бразилії розгорнуть тисячі військових: в чому причина

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва оголосив про проведення військової операції, направленої проти банд наркоторговців. В аеропортах Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу та вздовж західного кордону Бразилії в рамках цих зусиль розмістять тисячі військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Видання зазначає, що останніми місяцями "озброєні до зубів" банди активізували свої зусилля. Так, наприкінці минулого місяця угрупування, відоме як "
А початку жовтня трьох лікарів було застрелено біля п’ятизіркового пляжного готелю - пізніше виявилось, що його нібито сплутали з кримінальним авторитетом з іншої банди.
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