В аэропортах Бразилии развернут тысячи военных: в чем причина

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва объявил о проведении военной операции, направленной против банд наркоторговцев. В аэропортах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и вдоль западной границы Бразилии в рамках этих усилий разместят тысячи военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Издание отмечает, что в последние месяцы "вооруженные до зубов" банды активизировали свои усилия. Так, в конце прошлого месяца группировка, известная как "
А в начале октября трое врачей были застрелены возле пятизвездочной пляжной гостиницы - позже оказалось, что его якобы спутали с криминальным авторитетом из другой банды.
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