В аэропортах Бразилии развернут тысячи военных: в чем причина

Ситуация в Бразилии

Издание отмечает, что в последние месяцы "вооруженные до зубов" банды активизировали свои усилия. Так, в конце прошлого месяца группировка, известная как "

А в начале октября трое врачей были застрелены возле пятизвездочной пляжной гостиницы - позже оказалось, что его якобы спутали с криминальным авторитетом из другой банды.

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