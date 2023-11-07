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В аэропортах Бразилии развернут тысячи военных: в чем причина

Фото: в аэропортах Бразилии разместят тысячи военных (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва объявил о проведении военной операции, направленной против банд наркоторговцев. В аэропортах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и вдоль западной границы Бразилии в рамках этих усилий разместят тысячи военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ситуация в Бразилии

Издание отмечает, что в последние месяцы "вооруженные до зубов" банды активизировали свои усилия. Так, в конце прошлого месяца группировка, известная как "

А в начале октября трое врачей были застрелены возле пятизвездочной пляжной гостиницы - позже оказалось, что его якобы спутали с криминальным авторитетом из другой банды.

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Бразилия