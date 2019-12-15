В аэропорта Одессы отменяют рейсы из-за тумана

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По меньшей мере 9 рейсов отменили в субботу и уже 6 рейсов отменены в воскресенье, 15 декабря

В Одесском международном аэропорту массово отменяют рейсы в связи с густым туманом. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на данные Одесского аэропорта.

В частности, в субботу, 14 декабря, были отменены шесть рейсов на прибытие - это рейсы из Стамбула (Турция), Шарм-эль-Шейха (Египет), Познани и два из Катовице (Польша). Это были авиасообщения компаний Turkish Airlines, Wizz Air, Sky Up и Ryanair.

На вылет отменили рейсы из Одессы в Катовице авиакомпании Wizz Air и два - в Стамбул авиаперевозчика Turkish Airlines.

В воскресенье, 15 декабря, уже отменено прибытие трех авиарейсов - из Кракова (Ryanair), Стамбул (Onur Air) и Шарм-эль-Шейха (Azur Air Ukraine). На отправку снят также рейсы в Краков, Стамбул и египетского курорта Шарм-эль-Шейх.

Напомним, недавно Итальянский лоукостер Ernest Airlines заявил о приостановке рейсов из Украины по маршрутам Киев - Генуя, Харьков - Рим и Киев - Милан из-за нерентабельности в зимний сезон.