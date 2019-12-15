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В аеропорту Одеси скасовують рейси через туман

Новини » Суспільство     15.12.2019 - 00:04
В аеропорту Одеси скасовують рейси через туман
Ілюстративне фото (twitter.com/CFTS_UA)

Щонайменше 9 рейсів скасували в суботу і вже 6 рейсів скасовано у неділю, 15 грудня

В Одеському міжнародному аеропорту масово скасовують рейси у зв'язку із густим туманом. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на дані Одеського аеропорту.

Зокрема, в суботу, 14 грудня, було скасовано шість рейсів на прибуття - це рейси зі Стамбула (Туреччина), Шарм-ель-Шейха (Єгипет), Познані і два з Катовіце (Польща). Це були авіасполучення компаній Turkish Airlines, Wizz Air, Sky Up та Ryanair.

На виліт скасували рейси з Одеси в Катовіце авіакомпанії Wizz Air і два - до Стамбула авіаперевізника Turkish Airlines.

У неділю, 15 грудня, вже скасовано прибуття трьох авіарейсів - з Кракова (Ryanair), Стамбула (Onur Air) та Шарм-ель-Шейха (Azur Air Ukraine). На відправлення знято також рейси до Кракова, Стамбула та єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх.

Нагадаємо, нещодавно Італійський лоукостер Ernest Airlines заявив про призупинення рейсів з України за маршрутами Київ - Генуя, Харків - Рим і Харків - Мілан через нерентабельність в зимовий сезон.

У Харкові повідомили про скасування авіарейсів через туман ГПУ провела обшуки в одеському аеропорту
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