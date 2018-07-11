З аеропорту Анталії не можуть вилетіти 170 українських туристів

Українці очікують рейс в аеропорту Анталія понад 12 годин

З аеропорту Анталії (Туреччина) не можуть вилетіти 170 українських туристів, зокрема, 30 дітей. Про це повідомляє ТСН.

Як зазначається, 170 українців, з яких 30 дітей, "застрягли" в аеропорту Анталії і вже понад 12 годин не можуть вилетіти до України.

Один із туристів повідомив ТСН, що наразі всі пасажири в залі для посадки очікують рейсу до Києва, але літака немає.

"Компанія Join Up! не пояснює причин і не поспішає надати харчування або навіть воду", - повідомив він.

Зазначається, що згодом українські туристи отримали посадкові документи на рейс SkyUp, але згодом їх змінили на Anda Air. Разом з тим, посадки наразі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабміні створять робочу групу для врегулювання ситуації на туристичному ринку.

Відзначимо, 9 липня повідомлялося про затримку рейсів авіакомпанії SkyUp у Львові, тоді затримка була викликана технічними причинами.