З аеропорту Анталії не можуть вилетіти 170 українських туристів
Українці очікують рейс в аеропорту Анталія понад 12 годин
З аеропорту Анталії (Туреччина) не можуть вилетіти 170 українських туристів, зокрема, 30 дітей. Про це повідомляє ТСН.
Як зазначається, 170 українців, з яких 30 дітей, "застрягли" в аеропорту Анталії і вже понад 12 годин не можуть вилетіти до України.
Один із туристів повідомив ТСН, що наразі всі пасажири в залі для посадки очікують рейсу до Києва, але літака немає.
"Компанія Join Up! не пояснює причин і не поспішає надати харчування або навіть воду", - повідомив він.
Зазначається, що згодом українські туристи отримали посадкові документи на рейс SkyUp, але згодом їх змінили на Anda Air. Разом з тим, посадки наразі немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабміні створять робочу групу для врегулювання ситуації на туристичному ринку.
Відзначимо, 9 липня повідомлялося про затримку рейсів авіакомпанії SkyUp у Львові, тоді затримка була викликана технічними причинами.