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Аэропорт Житомира получил удар "Искандерами" из Беларуси

Автор: Антон Федорцив

Международный аэропорт в Житомире был атакован ракетным комплексом "Искандер" с территории Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

По информации представителя МВД, выпущенные с территории Беларуси ориентировочно в 17:00 ракеты были направлены на международный аэропорт "Житомир". Об уровне разрушения аэродрома пока данных нет.

Геращенко также предположил, что минимум трем областям в ближайшие дни следует готовиться к вторжению не только российских, но и белорусских войск. Речь идет о Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в результативность переговоров на Припяти.

Напомним, что в Сумах продолжаются уличные бои с российскими оккупантами.

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ЖитомирВторжение России в Украину