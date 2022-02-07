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Аэропорт "Ужгород" вскоре будет полностью обновлен, - ОГА

Автор: Наталия Гурковская

В Ужгороде на Закарпатье завершается реконструкция международного аэропорта, которая проводится там в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Закарпатской ОГА Виктора Микиты.

2021 году специалисты полностью выполнили капитальный ремонт покрытия мест стоянки воздушных судов и почти завершили работы по восстановлению рулежной дорожки аэродрома.

Реконструкция светосигнальной системы аэродрома и ее электроснабжения готова уже на 77%.

Кроме того, в зоне терминала аэродрома начат капитальный ремонт покрытия перрона. Что касается аэровокзала, сейчас разработан рабочий проект для его реконструкции.

"В 2022 году реализацию этих проектов продолжат, и уже вскоре аэропорт "Ужгород" будет полностью обновлен. Это долгожданная и важная реконструкция для нашего региона", - рассказал глава области.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал создание Ukrainian National Airlines.

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Большая стройка