Аэропорт "Ужгород" вскоре будет полностью обновлен, - ОГА

2021 году специалисты полностью выполнили капитальный ремонт покрытия мест стоянки воздушных судов и почти завершили работы по восстановлению рулежной дорожки аэродрома.

Реконструкция светосигнальной системы аэродрома и ее электроснабжения готова уже на 77%.

Кроме того, в зоне терминала аэродрома начат капитальный ремонт покрытия перрона. Что касается аэровокзала, сейчас разработан рабочий проект для его реконструкции.

"В 2022 году реализацию этих проектов продолжат, и уже вскоре аэропорт "Ужгород" будет полностью обновлен. Это долгожданная и важная реконструкция для нашего региона", - рассказал глава области.