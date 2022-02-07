Аеропорт "Ужгород" невдовзі буде повністю оновлений, - ОДА

У 2021 році фахівці уже повністю виконали капітальний ремонт покриття місць стоянки повітряних суден та майже завершили роботи з відновлення руліжної доріжки аеродрому.

Реконструкція світлосигнальної системи аеродрому і системи її електропостачання готова вже на 77%.

Окрім цього, в зоні терміналу аеродрому розпочатий капітальний ремонт покриття перону. Щодо аеровокзалу, то наразі розроблений робочий проєкт для його реконструкції.

"У 2022 році реалізацію цих проєктів продовжать, і вже невдовзі аеропорт “Ужгород” буде повністю оновлений. Це довгоочікувана та важлива реконструкція для нашого регіону", - розповів очільник області.