Аэропорт Ярославского восстановил более двух третей международного пассажиропотока
Численность пассажиров на международных рейсах в апреле достигла свыше 70% от показателя допандемического периода.
Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" New Systems AM, входящая в группу DCH бизнесмена Александра Ярославского.
"В апреле 2021 года услугами Международного аэропорта "Харьков" воспользовались 59,2 тысячи пассажиров. Международный пассажиропоток составил 53,3 тысячи человек, внутренний - 5,9 тысячи. Нам удалось восстановить 64% общего и 71% международного пассажиропотока докарантинного 2019 года", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отмечаеться также, что в качестве базы для сравнения взят апрель 2019 года, поскольку годом ранее - в апреле 2020 года - авиарейсы не выполнялись вообще из-за локдауна.
Количество вылетов в апреле составило 299 - это 72% от уровня 2019 года. Из них 184 международных рейса, а 115 - внутренних. Доля международных перелетов достигла 65% от докарантинного периода.
Наиболее популярными направлениями среди путешественников стали Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Киев, Хургада и Анталия.
Вместе с тем управляющая Международным аэропортом "Харьков" компания New Systems AM из группы DCH сообщила о новых и восстановленных рейсах.
На протяжении апреля было восстановлено регулярное сообщение первой столицы Украины авиакомпанией SkyUp Airlines с грузинскими Батуми и Тбилиси. А авиаперевозчик Wizz Air возобновил регулярные перелёты в Дортмунд в Германии. Билеты на эти рейсы доступны на сайтах авиакомпаний, в билетных агентствах и в кассах харьковского аэропорта.
Помимо этого, авиакомпании SkyUp Airlines открыла из аэропорта Ярославского новое направление в Стамбул - рейсы осуществляются трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Также рейсы в Стамбул осуществляют компании Pegasus Airlines и Turkish Airlines. В том числе, с апреля доступны чартерные рейсы из Харькова в другие турецкие города - Анталию и Невшехир.
Как известно, Турция открыта для украинских туристов, а с 17 мая при въезде в страну будут отменены обязательные ПЦР-тесты.
Напомним, международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).
Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.
Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2019 года установить исторический рекорд - за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников.
По пассажиропотоку и количеству вылетов Международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году харьковский аэропорт первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.
Сейчас группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта "Днепр".