Аеропорт Ярославського відновив більше двох третин міжнародного пасажиропотоку

Чисельність пасажирів на міжнародних рейсах у квітні досягла понад 70% від показника допандемічного періоду.

Про це повідомила прес-служба компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" New Systems AM, що входить до групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського.

"У квітні 2021 року послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися 59,2 тисячі пасажирів. Міжнародний пасажиропотік склав 53,3 тисячі осіб, внутрішній - 5,9 тисячі. Нам вдалося відновити 64% загального і 71% міжнародного пасажиропотоку докарантинного 2019 року", - повідомили в прес-службі аеропорту.

Відзначається також, що в якості бази для порівняння взято квітень 2019 року, оскільки роком раніше - у квітні 2020 року - авіарейси не виконувалися взагалі через локдауну.

Кількість вильотів у квітні склала 299 - це 72% від рівня 2019 року. З них 184 міжнародних рейси, а 115 - внутрішніх. Частка міжнародних перельотів досягла 65% від докарантинного періоду.

Найбільш популярними напрямками серед мандрівників стали Шарм-ель-Шейх, Стамбул, Київ, Хургада і Анталія.

Разом з тим керуюча міжнародним аеропортом "Харків" компанія New Systems AM з групи DCH повідомила про нові і відновлені рейси.

Протягом квітня було відновлено регулярне сполучення першої столиці України авіакомпанією SkyUp Airlines з грузинськими Батумі і Тбілісі. А авіаперевізник Wizz Air відновив регулярні перельоти в Дортмунд в Німеччині. Квитки на ці рейси доступні на сайтах авіакомпаній, у квиткових агентствах і в касах Харківського аеропорту.

Крім цього, авіакомпанії SkyUp Airlines відкрила з аеропорту Ярославського новий напрямок в Стамбул - рейси здійснюються тричі на тиждень щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. Також рейси в Стамбул здійснюють компанії Pegasus Airlines і Turkish Airlines. У тому числі з квітня доступні чартерні рейси з Харкова в інші турецькі міста - Анталію і Невшехір.

Як відомо, Туреччина відкрита для українських туристів, а з 17 травня при в'їзді в країну будуть скасовані обов'язкові ПЛР-тести.