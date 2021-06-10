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Аэропорт Ярославского восстановил 84% докарантинного пассажиропотока

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Харьков, Четверг 10 июня 2021 20:11
Аэропорт Ярославского восстановил 84% докарантинного пассажиропотока Фто: Международный аэропорт "Харьков" (hhrk.aero)
Автор: РБК-Украина

В мае 2021 года Международный аэропорт "Харьков" бизнесмена Александра Ярославского практически вернулся к допандемическим объемам перелетов и пассажиропотока.

Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта New Systems AM, входящая в группу DCH.

"Пассажиропоток в мае 2021 года достиг 95,9 тысячи - это 84% от показателя 2019 года. Ежемесячно аэропорт становится ближе к докарантинным показателям в связи с открытием новых направлений, а также с ослаблением ограничений на посещение ряда стран", - сообщила пресс-служба.

В мае прошлого года перелеты внутри страны и за границу были запрещены, поэтому статистику мая 2021 года в Международном аэропорту "Харьков" сравнивают с показателями 2019 года.

"Количество международных рейсов, выполненных из аэропорта в мае этого года, составило 95% от показателя 2019 года. Состоялось 318 вылетов в международных направлениях, которыми воспользовались 88,7 тысячи человек. Количество внутренних рейсов выросло в сравнении с показателями 2019 года на 6%, до 154, ими воспользовались 7,2 тысячи пассажиров", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Общая численность вылетов составила 472 - это всего на 8 меньше, чем в мае докарантинного года.

Самыми популярными направлениями мая текущего года стали Анталия, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Киев и Хургада. Украинцы уже открыли сезон отпусков и активно путешествуют в Турцию и Египет.

К тому же в мае харьковский аэропорт Ярославского расширил карту полетов. SkyUp Airlines и Wizz Air открыли три регулярных направления из Харькова в курортные Ларнаку (Кипр), Батуми (Грузия) и Тирану (Албания). Кроме этих рейсов в летнем сезоне из Харькова доступны прямые регулярные перелёты в Тиват (Черногория), Бургас (Болгария), Тбилиси (Грузия), Бодрум, Стамбул (Турция), Одессу, Киев, а также чартерные рейсы в города Турции и Египта.

Билеты уже доступны на сайтах перевозчиков, у туроператоров, на сайте или в кассах аэропорта.

При планировании поездок все еще нужно уточнять актуальные правила посещения выбранной страны, а также правила въезда в Украину.

Напомним, международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2018 года установить исторический рекорд - за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников.

По количеству пассажиров Международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр - здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного Международного аэропорта "Днепр".

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