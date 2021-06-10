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Аеропорт Ярославського відновив 84% докарантинного пасажиропотоку

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Харків, Четвер 10 червня 2021 20:11
Аеропорт Ярославського відновив 84% докарантинного пасажиропотоку Фто: Міжнародний аеропорт "Харків" (hhrk.aero)
Автор: РБК-Україна

У травні 2021 року Міжнародний аеропорт "Харків" бізнесмена Олександра Ярославського практично повернувся до допандемічних обсягів перельотів і пасажиропотоку.

Про це повідомила прес-служба компанії-оператора аеропорту New Systems AM, що входить до групи DCH.

"Пасажиропотік у травні 2021 року досяг 95,9 тисячі - це 84% від показника 2019 року. Щомісяця аеропорт стає ближче до докарантинних показників у зв'язку з відкриттям нових напрямків, а також з ослабленням обмежень на відвідування ряду країн", - повідомила прес-служба.

У травні минулого року перельоти всередині країни і за кордон були заборонені, тому статистику травня 2021 року в Міжнародному аеропорту "Харків" порівнюють з показниками 2019 року.

"Кількість міжнародних рейсів, виконаних з аеропорту в травні цього року, склала 95% від показника 2019 року. Відбулося 318 вильотів у міжнародних напрямках, якими скористалися 88,7 тисячі осіб. Кількість внутрішніх рейсів зросла в порівнянні з показниками 2019 року на 6%, до 154, ними скористалися 7,2 тисячі пасажирів", - розповіли в прес-службі аеропорту.

Загальна чисельність вильотів склала 472 - це всього на 8 менше, ніж у травні докарантинного року.

Найпопулярнішими напрямками травня поточного року стали Анталія, Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Київ і Хургада. Українці вже відкрили сезон відпусток і активно подорожують до Туреччини та Єгипту.

До того ж у травні харківський аеропорт Ярославського розширив карту польотів. SkyUp Airlines і Wizz Air відкрили три регулярних напрямки з Харкова в курортні Ларнаку (Кіпр), Батумі (Грузія) і Тирану (Албанія). Крім цих рейсів в літньому сезоні з Харкова доступні прямі регулярні перельоти в Тіват (Чорногорія), Бургас (Болгарія), Тбілісі (Грузія), Бодрум, Стамбул (Туреччина), Одесу, Київ, а також чартерні рейси в міста Туреччини та Єгипту.

Квитки вже доступні на сайтах перевізників, у туроператорів, на сайті або в касах аеропорту.

При плануванні поїздок все ще потрібно уточнювати актуальні правила відвідування обраної країни, а також правила в'їзду в Україну.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів Харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу і реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту вже за підсумками 2018 року встановити історичний рекорд - за рік його послугами скористалися 1,3 мільйона мандрівників.

За кількістю пасажирів Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів і якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Досвід державно-приватного партнерства з будівництва нового аеропорту та успішного його розвитку приватним інвестором буде повторений в місті Дніпро - тут група DCH Олександра Ярославського почала роботи в рамках інвестиційного проекту зі створення нового аеровокзального комплексу для сучасного міжнародного аеропорту "Дніпро".

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