Аэропорт Ярославского ожидает возобновления авиасообщения с 18 странами

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH бизнесмена Александра Ярославского, заявил о возобновлении продаж билетов для авиапутешествий в 18 стран мира с весны. В целом же, аэропорт работает в штатном режиме с соблюдением всех действующих правил безопасности.

"5 марта в аэропорту начнётся активное возобновление докарантинных рейсов. Авиакомпании SkyUp Airlines, Wizz Air и Ryanair планируют снова летать по 18 знакомым путешественникам традиционным направлениям. Ожидается возобновление рейсов в Польшу - Вроцлав, Гданьск, Краков и Познань; Италию - Римини и Венецию; Германию - Берлин и Дортмунд. Также станут доступны авиаперелеты из Харькова в Европейские столицы: Прагу (Чехия), Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Таллинн (Эстония), Вильнюс (Литва). Также появится возможность летать в популярные среди туристов города: Барселону (Испания), Батуми (Грузия), Бургас (Болгария)", - сообщает пресс-служба компании-оператора.

Помимо этого, Международный аэропорт "Харьков" сообщил о возобновлении продажи билетов и возможном восстановлении авиасообщения на других направлениях.

"Несмотря на неопределенные сроки карантина в разных странах мира, авиакомпании готовятся к активному летнему сезону. Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines уже открыла продажу билетов по четырём новым направлениям: в Братиславу (Словакия), Родос и Ираклион (Греция) и Ларнаку (Кипр). Перелёты начинаются в апреле-мае. Также в мае, но ещё раньше по расписанию, перелёты в Ларнаку открывает Wizz Air", - добавляют в пресс-службе.

Также с марта станут доступны туры в Шарм-эль-Шейх, Хургаду (Египет) и Стамбул (Турция). В апреле начнутся перелёты в Анталию и Бодрум (Турция).

"Страны открыты для путешествий, но требуют соблюдения определённых правил", - напомнили в аэропорте Ярославского.

Также пресс-служба аэропорта раскрыла данные об итогах работы в январе. Здесь, несмотря на серьезные ограничения на международные перелеты, удалось сохранить более трети пассажиропотока в сравнении с объемами допандемического января-2020.

Услугами аэропорта в Харькове воспользовались 35,6 тысяч путешественников, из которых 31,8 тысяч воспользовались международными маршрутами.

Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Киев, Кайсери и Краков.

Наиболее заметное сокращение пассажиропотока на внутренних рейсах - это минус 80% от показателей января 2020 года, хотя численность вылетов сократилась лишь на 29%.