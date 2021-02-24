Аеропорт Ярославського очікує відновлення авіасполучення з 18 країнами

Міжнародний аеропорт "Харків", який входить до групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, заявив про відновлення продажу квитків для авіаподорожей в 18 країн світу з весни. В цілому ж, аеропорт працює в штатному режимі з дотриманням усіх діючих правил безпеки.

"5 березня в аеропорту почнеться активне відновлення докарантинних рейсів. Авіакомпанії SkyUp Airlines, Wizz Air Ryanair планують знову літати 18 знайомими мандрівникам традиційними напрямками. Очікується відновлення рейсів в Польщу - Вроцлав, Гданськ, Краків і Познань; Італію - Ріміні й Венецію; Німеччину - Берлін та Дортмунд. Також стануть доступні авіаперельоти з Харкова в Європейські столиці: Прагу (Чехія), Відень (Австрія), Будапешт (Угорщина), Таллінн (Естонія), Вільнюс (Литва). Також з'явиться можливість літати в популярні серед туристів міста: Барселону (Іспанія), Батумі (Грузія), Бургас (Болгарія)", - повідомляє прес-служба компанії-оператора.

Крім цього, Міжнародний аеропорт "Харків" повідомив про відновлення продажу квитків та можливе відновлення авіасполучення на інших напрямках.

"Попри невизначені терміни карантину в різних країнах світу, авіакомпанії готуються до активного літнього сезону. Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків по чотирьом новим напрямкам: до Братислави (Словаччина), Родос і Іракліон (Греція) і Ларнаки (Кіпр). Перельоти починаються у квітні-травні. Також в травні, але ще раніше за розкладом, перельоти в Ларнаку відкриває Wizz Air", - додають в прес-службі.

Також з березня стануть доступні тури в Шарм-ель-Шейх, Хургаду (Єгипет) і Стамбул (Туреччина). У квітні розпочнуться перельоти в Анталію і Бодрум (Туреччина).

"Країни відкриті для подорожей, але вимагають дотримання певних правил", - нагадали в аеропорт Ярославського.

Також прес-служба аеропорту розкрила дані про підсумки роботи у січні. Тут, попри серйозні обмеження на міжнародні перельоти, вдалося зберегти більше третини пасажиропотоку в порівнянні з обсягами допандемічного січня-2020.

Послугами аеропорту в Харкові скористалися 35,6 тисяч мандрівників, з яких 31,8 тисяч скористалися міжнародними маршрутами.

Найпопулярнішими напрямками стали Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Київ, Кайсері і Краків.

Найбільш помітне скорочення пасажиропотоку на внутрішніх рейсах - це мінус 80% від показників січня 2020 року, хоча чисельність вильотів скоротилася лише на 29%.