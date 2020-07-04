Аэропорт Ярославского открыл регулярные прямые перелеты в Берлин и Таллин

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, сообщил об установлении прямого регулярного сообщения с Берлином и Таллином.

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" New Systems AM группы DCH.

"Авиакомпания Wizz Air открыла из Международного аэропорта «Харьков» два новых направления, которые ранее были возможны только с пересадками: Харьков-Берлин и Харьков-Таллин", - сообщила пресс-служба.

3 июля состоялись инаугурационные рейсы Харьков-Берлин: в 19:10 прибыл первый самолет из Берлина в Харьков, а в 19:40 отправился в обратном направлении. Перелеты по этому маршруту из харьковского аэропорта будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Время в пути составляет 2 часа 40 минут.

Стоимость билетов - от 439 гривен в одну сторону без учета стоимости перевозки багажа. В Германии самолеты прибывают в аэропорт "Шенефельд", который располагается в 22 километрах от центра Берлина.

С 4 июля открыты регулярные прямые рейсы Харьков-Таллин. Первый рейс прибыл в харьковский аэропорт Ярославского в 11:30, а в 12:00 самолет отправился в обратный путь к эстонской столице. Перелеты по данному маршруту будут выполняться по вторникам и субботам, а с 23 июля - и по четвергам. Время пути - 2 часа 10 минут, стоимость билетов - от 439 гривен в одну сторону без учета стоимости перевозки багажа.

Билеты для путешествий по новым направлениям доступны на сайтах аэропорта и авиакомпании, а также в билетных агентствах города.

Кроме открытия новых направлений, в аэропорту Ярославского после карантинного перерыва восстановились регулярные и чартерные перелеты в Минск, Будапешт, Вроцлав, Катовице, Краков, Гданьск, Дортмунд, Киев и Одессу, Стамбул и Анталию.

В пресс-службе аэропорта также уточнили, что все перелёты осуществляются с соблюдением требований по предотвращению распространения COVID-19 на авиационном транспорте, в связи с чем пассажиров просят ознакомиться с перечнем правил при посещении аэропорта и пользовании воздушным авиатранспортом.

Туристам напомнили и о необходимости перед планированием путешествия внимательно изучить требования страны прибытия. Большинство из них выдвигают четкие условия и ограничения на въезд для определенных категорий граждан в связи с пандемией коронавируса. Полную информацию об условиях и ограничениях на въезд можно получить в посольствах и консульствах соответствующих стран, а также у туристических операторов, организовывающих поездки.

Напомним, Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe) Международный аэропорт "Харьков" по итогам 2019 года вошел в тройку самых быстрорастущих воздушных гаваней европейского континента среди аэропортов с пассажиропотоком до 5 млн пассажиров в год.