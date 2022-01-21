Аэропорт Ярославского в Харькове рассказал о рекордных показателях по итогам 2021 года
Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH бизнесмена Александра Ярославского, в ушедшем 2021 году показал самые высокие темпы восстановления от последствий пандемии COVID-19 среди ведущих аэропортов Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании-оператора харьковского аэропорта New Systems AM.
"Наш темп восстановления от последствий COVID-19 оказался самым быстрым среди топ-5 украинских аэропортов. А летом вообще удалось превысить показатели рекордного для Харьковского аэропорта 2019 года - в июне месячный пассажиропоток впервые был больше, чем до пандемии, а показатели августа вообще стали самыми высокими за всю новейшую историю аэропорта", - сообщили в New Systems AM.
Общий пассажиропоток Харьковского аэропорта по итогам 2021 года составил 1 млн 159 тыс. человек - это на 76% выше показателя 2020-го года. На международных маршрутах еще более высокие темпы восстановления - плюс 86% по итогам 2021 года в сравнении с показателями 2020-го.
"Впервые за время пандемии и второй раз за новейшую историю аэропорта мы обслужили более миллиона человек - юбилейного пассажира встретили в ноябре 2021 года", - уточнили в пресс-службе, отметив, что количество вылетов за год достигло 5 272 - это на 53% больше, чем в 2020 году.
На международных маршрутах численность вылетов выросла еще больше - плюс 67%.
В рейтинге топ-направлений для путешествий традиционно лидируют популярные курорты, туристические и деловые центры - Анталия, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Киев, Тиват, Бодрум, Даламан, Краков, Ларнака и Гданьск.
Также аэропорт Ярославского в ушедшем году открыл регулярное сообщение на новых маршрутах. Рейсы в Ларнаку (Кипр) и в два итальянских города - Рим (аэропорт Фьюмичино) и Милан (аэропорт Мальпенса) от Wizz Air, а в 2022 году авиакомпания откроет сообщение из Харькова с греческими Салониками и чешским Пардубице.
SkyUp теперь летает из Харькова в греческий Ираклион и албанскую Тирану, а Pegasus Airlines - в турецкий Бодрум. Кроме того, открылось новое чартерное направление из Харькова - в египетский курортный город Марса-Алам.
Возобновлены перелеты польской авиакомпании LOT из Харьковского аэропорта в Варшаву, Turkish Airlines начала совершать рейсы 9 раз в неделю вместо 7, а в 2022 году увеличит их количество до 14 в неделю.
Также аэропорт Ярославского привлек новых авиаперевозчиков в Харьков: Bees Airline, который выполняет чартерные перелеты в Анталию и Шарм-эль-Шейх и Air Ocean Airlines, который запустил регулярные рейсы во Львов.
Международный аэропорт "Харьков" (http://hrk.aero/) - один из ключевых инфраструктурных объектов харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинском бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).
Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше $ 107 млн. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащей ему взлетно-посадочной полосы.
Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2018 года установить исторический рекорд - за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников.
По количеству пассажиров Международный аэропорт ”Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году аэропорт "Харьков” первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.
Харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в Днепре - здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта "Днепр".