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Аеропорт Ярославського у Харкові розповів про рекордні показники за підсумками 2021 року

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Харьків, П'ятниця 21 січня 2022 16:11
Аеропорт Ярославського у Харкові розповів про рекордні показники за підсумками 2021 року Фото: міжнародний аеропорт "Харків" (hrk.aero)
Автор: Наталія Гурковська

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, у минулому 2021 році показав найвищі темпи відновлення від наслідків пандемії COVID-19 серед провідних аеропортів України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії-оператора харківського аеропорту New Systems AM.

"Наш темп відновлення від наслідків COVID-19 виявився найшвидшим серед топ-5 українських аеропортів. А влітку взагалі вдалося перевищити показники рекордного для Харківського аеропорту 2019 року - у червні місячний пасажиропотік вперше був більшим, ніж до пандемії, а показники серпня взагалі стали найбільш високими за всю нову історію аеропорту", - повідомили в New Systems AM.

Загальний пасажиропотік Харківського аеропорту за підсумками 2021 року склав 1 млн 159 тис. осіб - це на 76% вище за показник 2020-го року. На міжнародних маршрутах ще вищі темпи відновлення - плюс 86% за підсумками 2021 року в порівнянні з показниками 2020-го.

"Вперше за час пандемії і вдруге за новітню історію аеропорту ми обслужили більше мільйона людей - ювілейного пасажира зустріли в листопаді 2021 року", - уточнили в прес-службі, зазначивши, що кількість вильотів за рік досягла 5 272 - це на 53% більше, ніж у 2020 році.

На міжнародних маршрутах чисельність вильотів зросла ще більше - плюс 67%.

У рейтингу топ-напрямків для подорожей традиційно лідирують популярні курорти, туристичні та ділові центри - Анталія, Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Київ, Тіват, Бодрум, Даламан, Краків, Ларнака та Гданськ.

Також аеропорт Ярославського минулого року відкрив регулярне сполучення на нових маршрутах. Рейси в Ларнаку (Кіпр) і в два італійські міста - Рим (аеропорт Фьюмічіно) та Мілан (аеропорт Мальпенса) від Wizz Air, а в 2022 році авіакомпанія відкриє сполучення з Харкова з грецькими Салоніками та чеським Пардубіце.

SkyUp тепер літає з Харкова до грецького Іракліону та албанської Тирани, а Pegasus Airlines - у турецький Бодрум. Крім того, відкрився новий чартерний напрямок з Харкова - в єгипетське курортне місто Марса-Алам.

Відновлено перельоти польської авіакомпанії LOT з Харківського аеропорту до Варшави, Turkish Airlines почала здійснювати рейси 9 разів на тиждень замість 7, а у 2022 році збільшить їх кількість до 14 на тиждень.

Також аеропорт Ярославського залучив нових авіаперевізників до Харкова: Bees Airline, який виконує чартерні перельоти в Анталію та Шарм-ель-Шейх та Air Ocean Airlines, який запустив регулярні рейси до Львова.

Міжнародний аеропорт "Харків" (http://hrk.aero/) - один з ключових інфраструктурних об'єктів Харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу і реконструкцію старого, склали понад $ 107 млн. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належної йому злітно-посадкової смуги.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту вже за підсумками 2018 року встановити історичний рекорд - за рік його послугами скористалися 1,3 мільйона мандрівників.

За кількістю пасажирів Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів і якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Харківський досвід державно-приватного партнерства з будівництва нового аеропорту та успішного його розвитку приватним інвестором буде повторений у Дніпрі - тут група DCH Олександра Ярославського розпочала роботи в рамках інвестиційного проекту зі створення нового аеровокзального комплексу для сучасного міжнародного аеропорту "Дніпро”.

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Олександр Ярославський
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