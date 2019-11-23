Международный аэропорт "Львов" возобновил работу после инцидента с самолетом авиакомпании МАУ. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу аэропорта в Facebook.

Как сообщается, самолет, который из-за погодных условий выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, был успешно эвакуирован. В результате инцидента самолет не получил повреждений.

Международный аэропорт "Львов" возобновил работу в 11:20 и работает в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Львов" утром 23 ноября самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс в Киев, из-за неблагоприятных погодных условий выкатился за пределы взлетной полосы. Пассажиры самолета были эвакуированы, а аэропорт "Львов" приостановил работу. Никто из пассажиров самолета не пострадал.

Как писало РБК-Украина, в четверг, 22 ноября, международный аэропорт "Одесса" дважды приостанавливал работу. Сначала работа аэропорта была приостановлена из-за поломки шасси частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай.

В тот же день в аэропорту произошла еще одна поломка самолета. У Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines при посадке надломилась стойка переднего шасси. Сейчас аэропорт снова работает.