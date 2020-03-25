Аэропорт Лондона закрывается до конца апреля

Аэропорт Лондон-сити приостанавливает коммерческие и частные рейсы в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что аэропорт приостанавливает вылеты с вечера 25 марта.

"На выполнение последним распоряжениям правительства в связи со вспышкой коронавирус, мы приняли решение временно приостановить все коммерческие и частные рейсы из аэропорта, начиная с вечера 25 марта и, ожидаемо, до конца апреля", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что работников аэропорта не увольняют.

Напомним, с 27 марта Украина полностью закрывает государственную границу для пассажирских перевозок. В правительстве заявили, что такая мера необходима, чтобы предотвратить попадание коронавирус в Украину и его дальнейшему распространению.

Кроме того, вчера премьер-министр Британии объявил об усиление карантина в Соединенном Королевстве. Усиленный карантин ввели минимум на 3 недели и будут постоянно просматривать.