Аэропорт Кишинева может стать коридором в контексте белорусского кризиса, - эксперт

Международная изоляция, в которой оказалась Белорусь после закрытия для нее европейского воздушного пространств а, сделала полеты в Минск практически невозможными. Блокада белорусских авиалиний, открывает новые возможности для Кишинева.

По мнению эксперта, белорусский кризис может обернуться неожиданными преимуществом для Молдавии.

"Географически Кишинев самый удобный аэропорт из доступных. Альтернативой могла бы быть и Рига, но она менее удобна и кроме того она также вошла в список стран, введших санкции против Беларуси. А среди явных плюсов Кишинева то, что у них есть и были полеты в Москву и Питер", - отмечает Антонюк.

В том, что у Кишинева есть все шансы стать стратегическим коридором в воздушном сообщении Украины, Белоруссии и России у экспертов нет сомнений. Другое дело в каком объеме.

"Пусть не все что было в Минске, но порядка 50% они смогут взять на себя. Они не смогут охватить всю Россию, но обеспечить сообщение между Киевом, Москвой и Питером они смогут. А в перспективе и Минском. Хотя для этого им придется постараться", - говорит эксперт.

В то же время, эксперт отмечает, что моет возникнуть вопрос по ограничению разрешений на полеты (взлеты, посадки, количества рейсов).

"Но скорее всего это проблема решаемая, и там пойдут на встречу, понимая, что все равно обходить как-то надо. В целом, Кишинев - самый разумный и реальный претендент на то, чтоб, хотя бы частично, занять нишу Белавиа", - резюмировал эксперт.