Аэропорт Кишинева может стать коридором в контексте белорусского кризиса, - эксперт
Международная изоляция, в которой оказалась Белорусь после закрытия для нее европейского воздушного пространства, сделала полеты в Минск практически невозможными. Блокада белорусских авиалиний, открывает новые возможности для Кишинева.
Об этом заявил экс-глава Госавиаслужбы Денис Антонюк.
По мнению эксперта, белорусский кризис может обернуться неожиданными преимуществом для Молдавии.
"Географически Кишинев самый удобный аэропорт из доступных. Альтернативой могла бы быть и Рига, но она менее удобна и кроме того она также вошла в список стран, введших санкции против Беларуси. А среди явных плюсов Кишинева то, что у них есть и были полеты в Москву и Питер", - отмечает Антонюк.
В том, что у Кишинева есть все шансы стать стратегическим коридором в воздушном сообщении Украины, Белоруссии и России у экспертов нет сомнений. Другое дело в каком объеме.
"Пусть не все что было в Минске, но порядка 50% они смогут взять на себя. Они не смогут охватить всю Россию, но обеспечить сообщение между Киевом, Москвой и Питером они смогут. А в перспективе и Минском. Хотя для этого им придется постараться", - говорит эксперт.
В то же время, эксперт отмечает, что моет возникнуть вопрос по ограничению разрешений на полеты (взлеты, посадки, количества рейсов).
"Но скорее всего это проблема решаемая, и там пойдут на встречу, понимая, что все равно обходить как-то надо. В целом, Кишинев - самый разумный и реальный претендент на то, чтоб, хотя бы частично, занять нишу Белавиа", - резюмировал эксперт.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз готовится официально одобрить запрет на полеты для "Белавиа" после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.