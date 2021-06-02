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Аеропорт Кишинева може стати коридором в контексті білоруської кризи, - експерт

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Київ, Середа 02 червня 2021 14:51
Аеропорт Кишинева може стати коридором в контексті білоруської кризи, - експерт Фото: Аеропорт Кишенева (airport.md)
Автор: РБК-Україна

Міжнародна ізоляція, в якій опинилася Білорусь після закриття для неї європейського повітряного простору, зробила польоти до Мінська практично неможливими. Блокада білоруських авіаліній, відкриває нові можливості для Кишинева.

Про це заявив екс-глава Державіаслужби Денис Антонюк.

На думку експерта, білоруська криза може обернутися несподіваними перевагою для Молдови.

"Географічно Кишинів найзручніший аеропорт з доступних. Альтернативою могла б бути і Рига, але вона менш зручна і, крім того, вона також увійшла в список країн, що ввели санкції проти Білорусі. А серед явних плюсів Кишинева те, що у них є і були польоти в Москву і Пітер", - зазначає Антонюк.

У тому, що у Кишинева є всі шанси стати стратегічним коридором в повітряному сполученні України, Білорусії і Росії в експертів немає сумнівів. Інша справа в якому обсязі.

"Нехай не все що було в Мінську, але близько 50% вони зможуть взяти на себе. Вони не зможуть охопити всю Росію, але забезпечити сполучення між Києвом, Москвою і Пітером вони зможуть. А в перспективі і Мінськом. Хоча для цього їм доведеться постаратися", - говорить експерт.

Водночас експерт зазначає, що миє виникнути питання щодо обмеження дозволів на польоти (злети, посадки, кількості рейсів).

"Але швидше за все це проблема вирішувана, і там підуть на зустріч, розуміючи, що все одно обходити якось треба. В цілому, Кишинів - найрозумніший і реальний претендент на те, щоб, хоча б частково, зайняти нішу Белавіа", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз готується офіційно схвалити заборона на польоти для "Бєлавіа" після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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