ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Аеропорт Кабула відновив обслуговування деяких внутрішніх рейсів

Новость на русском →
Кабул, Неділя 05 вересня 2021 21:03
Аеропорт Кабула відновив обслуговування деяких внутрішніх рейсів Фото: в Афганістані частково відновили внутрішні авіарейси (twitter.com/monitordoorient)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Аеропорт Кабал з 4 вересня відновив обслуговування деяких внутрішніх рейсів. Державна авіакомпанія Ariana Afghan Airlines виконала перші польоти всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Видання зазначає, що представники радикального руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, відновили деякі внутрішні рейси в Кабул і назад.

Починаючи з суботи, 4 вересня, державна авіакомпанія Ariana Afghan Airlines виконала польоти в три афганські провінції. При цьому міжнародні рейси аеропорт як і раніше не обслуговує.

Як розповів виданню представник аеропорту Кабула, в повітряній гавані поки немає радарів і тому польоти обмежені світлим часом доби, щоб забезпечити візуальну посадку.

Нагадаємо, раніше посол Катару повідомив про відкриття аеропорту Кабула для прийняття гуманітарної допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Кабул
NEWS
У Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО
У Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО
DAILY
Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли