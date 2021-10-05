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Аэропорт Херсона после реконструкции по программе Зеленского сможет принимать до 15 рейсов в сутки

Автор: Наталия Гурковская

В аэропорту Херсона до конца года появится новая взлетно-посадочная полоса, которая сможет принимать самолеты класса Boing 737-800, 900, 737-300 и Airbus 319, 320, 321. После реконструкции, что происходит по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", аэропорт Херсона сможет принимать до 15 рейсов в сутки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.

"В современном мире региональный аэропорт высокого уровня - уже не роскошь, а обычная человеческая потребность", - отметил Кирилл Тимошенко.

Строители уже демонтировали бетонные плиты старой полосы. А поскольку основа под ними оказалась неустойчивой, укрепят ее и устроят многослойное покрытие.

ВПП в аэропорту Херсона построена в 1979 году. Задачу о реконструкции аэропорта президент Владимир Зеленский поставил в 2019 году, когда был в городе впервые в качестве главы государства и увидел состояние воздушной гавани. Херсонский аэропорт стал одним из первых в стране, который масштабно обновляется по программе президента "Большая стройка".

Напомним, что планы программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уделяют много внимания развитию авиасообщения. Это, в частности, развитие региональных аэропортов в 16 городах Украины и создание национальной авиакомпании.

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Большая стройка