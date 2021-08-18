В Херсоне модернизируют взлетно-посадочную полосу в аэропорту

"Автомагистраль-Юг" после 20 сентября начнет реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Херсона. После реконструкции, которая рассчитана до конца 2022 года, херсонский аэропорт сможет принимать минимум два раза в день тяжелые дальнемагистральные самолеты Boeing 767-300.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра транспортных стратегий

Реконструкция ВПП обойдется в 440 млн гривен. Работы будут выполняться по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Работы разделены на две очереди. Первая предполагает выравнивание имеющегося асфальтового покрытия на площади 2000 м на 42 м и укладку нового слоя асфальта толщиной 7 см.

"Вторая очередь делится на два пусковых комплекса. Во время первого строители должны усилить асфальтную часть полосы и расширить ее с 42 м до 45 м. На участке полосы длиной 500 м и шириной 45 м из бетонных плит необходимо демонтировать плиты и заменить их на два слоя асфальтобетона общей толщиной 18 см. Эти работы должны реализовать до конца года", - сообщает ЦТС.

При реализации второго комплекса ВПП будет удлинена до 2600 м, а расширение боковых полос безопасности обеспечит ее расширение до 60 м. Эти работы планируется завершить до конца 2022 года.

Сейчас аэропорт Херсона обслуживает рейсы МАУ в Киев, Turkish Airlines и Pegasus Airlines в Стамбул, Bees Airline в Тбилиси и чартеры на курорты.

На время реконструкции ВПП работа воздушной гавани Херсона будет с 20 сентября прекращена.