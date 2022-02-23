UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Аэропорты в Харькове и в Днепре временно закрыли

Автор: Наталья Скороход

Аэропорт Харькова закрыли на некоторое время.Также закрыт аэропорт в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аvianews.

В Харькове взлетно-посадочная полоса 07/25 не принимает рейсы с 20:35 23 февраля и до 08:35 24 февраля. Это единственная взлетно-посадочная полоса аэропорта Харькова, которая принимает рейсы.

При этом отменен прилет в Харьков рейса Windrose ("Роза Ветров") 7W145 из Киева.

Прилет рейса Azur Air Ukraine QU 5332 из Шарм-эль-Шейха перенесен с 00:55 24 февраля на 11:00 24 февраля.

На вылет отменен обратный рейс на Киев и перенесен вылет рейса в Шарм-эль-Шейх.

Также по сообщению NOTAM, не будет работать и Днепровский аэропорт. Аэродром будет закрыт с 00:00 до 07:00 24 февраля.

О причинах временного закрытия аэропортов не сообщается.

Ранее сообщалось, что украинские авиакомпании пока что не видят повода для отмены рейсов. Однако допускаются некоторые изменения в расписаниях, но они не будут значительными.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковДнепрАвиасообщение